Salernitana-Torino 0-1 LIVE | in vantaggio la squadra di Juric

(Di lunedì 18 settembre 2023) All’Arechi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24.0-1: sintesi e moviola 20? – Ancora Candreva pericoloso, il suo tiro termina alto sopra la traversa. 14? – GOL– Buongiorno pronto sul tap-in da corner e davanti a Ochoa non sbaglia. 9? – Occasione per la: Candreva va a giro col destro ma Milinkovic gli dice di no. 4? – Primi minuti di possesso palla per il. 1? – Iniziato il match all’Arechi. Migliore in campo: a fine ...

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Commenta per primo Prima del match contro la, Ivan Juric , allenatore del, parla ai microfoni di Dazn : 'Abbiamo lavorato bene, Ilic e Vojoda non sono tornati al massimo, ci dispiace questo. Zapata Grande umiltà, è un ...Commenta per primo L'allenatore della, Paulo Sousa , parla a Dazn prima del match contro il: ' Dia ha sempre dato tutto, ha dato tanta qualità, ha legato bene con i tifosi. Ora da domani cercheremo di metterlo in forma ...

Diretta Salernitana-Torino ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Salernitana-Torino 0-1 LIVE: la sblocca Buongiorno Sky Sport

Prima del match contro la Salernitana, Ivan Juric, allenatore del Torino, parla ai microfoni di Dazn: "Abbiamo lavorato bene, Ilic e Vojoda non sono tornati al massimo, ci dispiace questo. Zapata Gra ...Tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Torino, valida per la quarta giornata di Serie A: Juric rammaricato per Vojvoda e Ilic ma lancia Zapata ...