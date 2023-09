Salernitana-Torino 0-0 LIVE | ci prova Candreva | Milinkovic-Savic dice no

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 4ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Giua. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...All'Arechi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24. ...

Diretta Salernitana-Torino ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

LIVE Salernitana-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta Toro.it

Pochi minuti prima dell'inizio di Salernitana-Torino, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, Perr Schuurs è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di ...PRIMO TEMPO 0' Caberal,s ervito da Candreva, prova da fuori, potente ma centrale, para Savic. Comincia in questo momento la partita, primo pallone mosso dalla formazione di Juric. Le ...