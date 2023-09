Salernitana | tonfo contro il Torino | Paulo Sousa adesso rischia l’esonero

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il primo posticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A ha regalato il colpo delsul campo dellacon il netto risultato di 0-3. La squadra di Juric continua a confermarsi molto insidiosa e vola a 7 punti in classifica, al settimo posto. E’ già mini-crisi, invece, per la compagine die la panchina dell’allenatore inizia a traballare. In quattro partite la squadra ha collezionato appena due punti frutto dei primi due pareggi e di due sconfitte. Il penultimo posto in classifica inizia a preoccupare la dirigenza e in particolar modo le ultime tre partite non sono state all’altezza (il pareggiol’Udinese e le sconfitteLecce e). Il grande protagonista della partita è stato Radonjic, autore di una doppietta ...