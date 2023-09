Salernitana | Sousa | 'C'era un rigore netto per noi'

Curiosità: Paulo Manuel Carvalho de Sousa (Viseu, 30 agosto 1970) è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista, tecnico della Salernitana.

SALERNO - Un gol di Buongiorno e due di Radonjic lanciano il Torino che espugna l'Arechi vincendo con un secco 0 - 3 la sfida tra squadre granata con la. Paulolancia Candreva e Cabral con Botheim, in un centrocampo orfano di Coulibaly c'è spazio per Legowski e Bohinen. Juric perde Vlasic, vittima di un attacco di gastroenterite: ...È un pomeriggio anche sfortunato quello della, in pieno recupero Cabral spacca il palo su suggerimento di Candreva. Pauloprova a pescare dalla panchina e manda dentro subito, in ...

Salernitana: esonero Sousa, la scelta del sostituto Stop and Goal

L'allenatore portoghese ha dichiarato: “C’è la mentalità, abbiamo provato fino alla fine, questo fa parte della qualità, della nostra crescita. Diversi episodi ci hanno condizionato. Abbiamo preso un ...Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha commentato a Dazn il ko contro il Toro: "Abbiamo provato fino alla fine, la mentalità di questa squadra c'è. Abbiamo commesso ...