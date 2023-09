Sainz vince? Due parole e collegamento radio chiuso | Leclerc reagisce così | il gelo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un grande gioco di squadra. Ma sotto sotto Charles, legittimamente, sembra masticare amaro. La Ferrari torna alla vittoria in Formula 1 dopo 26 Gran premi e il merito, a Singapore, è di Carlosprotagonista di una gara astuta, perfetta, spettacolare. Applausi anche al compagno di team monegasco, che sembra ormai aver abdicato almeno per questa stagione al titolo di "prima guida" diventando un gregario extra lusso. Peccato, però, perché nell'unica gara in cui Max Verstappen e le Red Bull si sono prese una pausa da un Mondiale già vinto a luglio il quarto posto suona, per il Principino, un po' come una nuova delusione. Non a caso, molti su X hanno condiviso il team-disubito dopo aver tagliato il traguardo. Solo due: "Grandissimi, grandissimo Carlos". E ...