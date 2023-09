Sacchi | 'Pioli spero non sia in confusione Milan superficiale e presuntuoso | derby senza logica né organizzazione'

Alla vigilia aveva elogiato il Milan dal gioco europeo rispetto all'Inter sparagnina di Inzaghi ma il commento didopo il derby va ovviamente in tutt'altra direzione. L'ex ct alla Gazzetta massacra i rossoneri e diceArrigoha visto il derby di Milano tra Inter e Milan, e oggi lo commenta su La Gazzetta dello Sport Arrigoha visto il derby di Milano e oggi lo commenta su La Gazzetta dello Sport. Un'analisi dura, spietata e approfondita sul tracollo della sua ex squadra, apparsa slegata e di conseguenza molto ...Stefano, il parmense allenatore 58nne da quattro stagioni alla guida del Milan ed Edward Smith, il ...farti istruire da alcuni tuoi colleghi in pensione ed esperti dei nostri colori quali...

Sacchi duro con Pioli: "Ha sbagliato partita. Giocando così, non ha dato certezze alla squadra" TUTTO mercato WEB

Sacchi: "Poca logica: Pioli, così è inammissibile! Ma che roba è" Radio Rossonera

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex allenatore di Milan e Nazionale, Arrigo Sacchi è tornato a parlare del derby perso 5-1 da Pioli contro l'Inter di Inzaghi analizzando così gli errori comme ...Arrigo Sacchi ha visto il derby di Milano tra Inter e Milan ... DI CHI É LA COLPA – «Di tutti». PIOLI IN CONFUSIONE – «Spero proprio di no, però di certo ha sbagliato partita. Bisogna che lui sia il ...