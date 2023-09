Sacchi | «Inter Milan | nerazzurri attenti | rossoneri leggeri e presuntuosi»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Arrigoha visto il derby dio tra, e oggi lo commenta su La Gazzetta dello Sport Arrigoha visto il derby dio e oggi lo commenta su La Gazzetta dello Sport. Un’analisi dura, spietata e approfondita sul tracollo della sua ex squadra, apparsa slegata e di conseguenza molto inferiore a un avversario che l’ha colpita subito e ha chiuso con un inequivocabile 5-1. COSA SPIEGA LA SCONFITTA DEL– «Semplice. In campo c’era una squadra che faceva della modestia e delle attenzioni le qualità principali, l’. E una squadra, il, che pareva leggera, forse persino presuntuosa, confusa, superficiale». DI CHI É LA COLPA – «Di tutti». PIOLI IN CONFUSIONE – «Spero proprio di no, però di certo ha ...

Come da consuetudine, Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato il Derby di sabato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L'ex Ct della Nazionale, spesso critico verso l'Inter, si è ...