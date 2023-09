Rugby | Mondiali 2023 | la situazione dei gironi dopo il secondo turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si è concluso ieri il lungo weekend dellaWorld Cupe, di fatto, si è concluso ildi partite. Un fine settimana che ha visto i big team vincere, ma non sempre convincere e16 partite giocate si può già fare il punto della corsa ai quarti di finale in Francia. Nella pool A la Francia guida la classifica con 8 punti, frutto dei successi con All Blacks e Uruguay. Per i Bleus la strada per i quarti sembra ben avviata, ma il punto di bonus lasciato contro i sudamericani rischia di costare caro. Gli All Blacks e l’Italia seguono con 5 punti, con i tuttineri che hanno battuto la Namibia nel weekend e gli azzurri che hanno giocato solo una partita. L’Italia ora dovrà evitare inciampi contro l’Uruguay per poi giocarsi con Nuova Zelanda e Francia le proprie chance. Sulla carta ...