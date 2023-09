Rugby | Mondiali 2023 | il XV dell’Italia contro l’Uruguay a Nizza

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 settembre alle 17.45 a. Sono queste le indicazioni da tenere a mente per seguire la Nazionale italiana diimpegnata nel secondo test-match della Pool A dellaWorld Cup. La formazione di Kieran Crowley affronteràe vorrà replicare quanto fattola Namibia in termini di risultato. Dopo l’affermazione per 52-8, la squadra guidata dal tecnico neozelandese torna in campo e sarà il confronto numero cinque tra le due compagini, il primo però in una rassegna iridata. Crowley ha reso noto il XV che giocherà tra due giornii sudamericani e ci sono quattro cambi rispetto alla prima uscita. Come riportato dal sito ufficiale della Federazione, Capuozzo torna nel ruolo di estremo con Ioane e Pani ...