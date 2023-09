Rudi Garcia a rischio esonero | crollano le quote dei bookmaker

(Di lunedì 18 settembre 2023) Trae il Napoli non è scoccata la scintilla, almeno per ora. La squadra azzurra appare orfana di Luciano Spalletti e non sembra avere ancora recepito appieno i dettami tattici del tecnico ...

Curiosità: Rudi José Garcia (Nemours, 20 febbraio 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, tecnico del Napoli.

Il programma di domani in vista della Champions: alle 12 l'allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno, poi il volo verso Braga. Napoli's French coachlooks prior to the Italian Serie A football match between SSC Napoli and SS Lazio at the Diego Armando Maradona Stadium on September 2, 2023. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Dopo la sconfitta con la Lazio e il pari di Marassi, agguantato grazie alle prodezze di Raspadori e Politano, era inevitabile che il paragone con il Napoli del predecessore diventasse sempre più ingom ...Il Napoli di Garcia per ora non entusiasma, né come gioco né come risultati. Dopo le due vittorie nelle prime gare stagionali, sono arrivati una sconfitta in casa con la Lazio e un pareggio esterno ...