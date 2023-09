Roma | tredicenne muore investito Denunciato un 20enne

(Di lunedì 18 settembre 2023) Su quel tratto di strada non sono presenti strisce pedonali, nè dissuasori della velocità su Tg. La7.it - Mohammed, tredici anni stava tornando a casa dopo una festa, poco dopo l'...

Mentre attraversava la Casilina , all'altezza della borgata Finocchio , zona periferica di, è stato investito da un pirata della strada alla guida di una Golf bianca , risultata presa a noleggio,...un ragazzino di 13 anni è stato ucciso nella notte da un'auto pirata su via Casilina, all'altezza della Borgata Finocchio, all'estrema periferia est della Capitale. Il 13enne, di origine egiziana,...Un, un ventottenne a Milano: due vittime di un sabato sera tragico sulle strade d'Italia che va ad allungare la lista dei decessi per incidente. In entrambi i casi, su cui indagano ...

Roma, tredicenne ucciso da un'auto pirata mentre attraversava la strada | Automobilista si costituisce TGCOM

13enne morto investito a Roma, si costituisce automobilista Agenzia ANSA

Stava rientrando da una festa di compleanno insieme alla famiglia. Tragedia nella periferia di Roma, dove un bimbo di 13 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. L’incidente mortale è ...Mohammed, tredici anni stava tornando a casa dopo una festa, poco dopo l'una di sabato notte. Mentre attraversava la Casilina, all'altezza della borgata Finocchio, zona periferica di Roma, è stato inv ...