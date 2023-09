Roma | Totti e Mourinho | incontro a sorpresa

(Di lunedì 18 settembre 2023)insieme, per ora solo in tribuna al Tre Fontane. La presenza di Francesco, accompagnato da Noemi, era scontata vista la presenza...

Curiosità: Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

T ra l'altro: nemmeno inedito, visto che una cosa simile la fece Francescorivolto a Tudor in un- Juventus di quasi vent'anni fa (era il 2004). I tifosi interisti godono, perché nulla fa ...... la Dea per rilanciarsi e ritrovare la Nazionale Uruguay, Cavani: "Io sto bene, ma se Bielsa non mi ritiene all'altezza" Trabzonspor, dall'Arsenal è in arrivo Pépé, Mourinho pensa a: ...

Ferrero: "Pallotta Un serpente. Non è la Roma che dà una mano a Totti, semmai il contrario" Tutto Juve

Ferrero: "Totti non è un pupazzo, va rispettato. La Roma non deve fare un'operazione di marketing" Voce Giallo Rossa

Rui Patricio non sta offrendo le garanzie richieste e Tiago Pinto sta cercando altro per la porta della Roma. Focus sulla Bundesliga ...E’ chiaro che non possiamo non citare Francesco Totti; la storica leggenda della Roma, capitano dei giallorossi, ha trascinato la squadra verso la conquista dello scudetto. Anche per lui diversi i gol ...