Roma | Renato Sanches | “I Derby in Portogallo li giochiamo per vincere Auoar il mio preferito”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023)nella vittoria contro l’Empoli si è preso l’Olimpico. Il portoghese è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di DAZN, nel corso della quale ha spiegato a che punto sia la sua carriera oltre a sottolineare le prime emozioni in giallorosso. Le parole di: “L’Italia è un po’ come ilin questo: c’è molta adrenalina, molta carica, si vive molto il calcio, credo che abbiamo qualcosa in comune perché anche insi vive molto il calcio, siamo molto appassionati di calcio. Ritrovare qui persone portoghesi che mi possono spiegare com’è il club, è davvero una bella fortuna perché ti permette di integrarti prima e di apprendere più velocemente. Dal punto di vista fisico credo che possiamo avere qualcosa in comune, le conduzioni di palla, ...