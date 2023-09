Roma ( AFI : /'roma/, ) è la capitale d'Italia. Inoltre è capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio. Il comune di Roma è dotato di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale e disciplinato dalla legge dello Stato.

...indurre le istituzioni a garantiredi legalità, a cominciare dai sistemi di controllo e di videosorveglianza - la reazione di Mario Rusconi, presidente dell'Associazione presidi die ...E anche il ministro francese sembra sicuro che danon arriverà, come successo la scorsa ... Quando non ci sono le, rimandare (i migranti, ndr ) nel loro Paese'. Così, per i Paesi che non ...

Roma, le condizioni di Aouar e Pellegrini | Serie A | Calciomercato ... Calciomercato.com

Roma, infortunio Mancini: ecco le sue condizioni Corriere dello Sport

Si cercano a Roma i responsabili del raid avvenuto nell'Istituto tecnico agrario "Emilio Sereni", a Torre Angela, a seguito del quale due mucche, una delle quali addirittura macellata sul posto, sono ...L'incidente è successo questa mattina, poco prima l'ora di pranzo, a Ferentino, nella zona di via Madonna degli Angeli, dove è atterrata una eliambulanza che ha trasportato l'uomo in un ospedale a ...