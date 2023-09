Roma-Empoli 7-0 | è Dybala-Lukaku show

Leggi su seriea24

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) – Latravolge l’per 7-0 nel match in calendario per la quarta giornata della Serie A 2023-2024.realizza una doppietta efirma la prima rete giallorossa nella goleada che vale la prima vittoria per la squadra allenata da Mourinho. A segno anche Renato Sanches, Cristante e Mancini. Nel tabellino anche l’autorete di Grassi. Lasale così a 4 punti e rimette in linea di galleggiamento la classifica, mentre i toscani restano ultimi a zero punti. Funziona il tandem d’attacco formato da, all’esordio agli ordini di Mourinho, con il belga che lavora molto per la squadra, crea spazi per l’argentino e segna un gol nel finale, Buona gara così come l’ex Psg Renato Sanchez che nel primo tempo in campo, segna e fa capire ...