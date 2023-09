Roma | Dybala festeggia con una cena a base di asado

(Di lunedì 18 settembre 2023)- Dopo la scorpacciata di gol all'Olimpico contro l'Empoli, giusto premiarsi anche con una bella mangiata al ristorante. I due campioni del mondo in carica Pauloe Leandro Paredes hanno ...

Pasticcione, Sacchi , in una gara senza storia . Ne stava per combinare una grossa quando ammonisce. Di più, con la complicità di Mazzoleni, grazia Cancellieri da un rosso che basterebbe applicare il regolamento. La partita è stata anche semplice e chiusa prima di subito (forse anche questo ...- Dopo la scorpacciata di gol all'Olimpico contro l'Empoli, giusto premiarsi anche con una bella mangiata al ristorante. I due campioni del mondo in carica Pauloe Leandro Paredes hanno ...

Roma Dybala: «Vittoria che serviva. Rigore Chi se lo sente lo tira» Calcio News 24

Lo Special One commenta la prestazione dei suoi ragazzi con pacatezza; è soddisfatto ma non del tutto: le sue dichiarazioni La gioia e la felicità hanno pervaso la Roma ieri sera dopo la straordinaria ...Dopo il 7-0 sull'Empoli, l'attaccante argentino e il connazionale Paredes si sono concessi una tappa in un ristorante con cucina sudamericana ...