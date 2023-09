Rocky | Sylvester Stallone ricorda | Nessuno voleva realizzarlo

(Di lunedì 18 settembre 2023) L'attore hato quanto sia stato difficile convincere i produttori a dargli l'occasione di realizzare il film poi entrato nella leggenda. Presente al Toronto Film Festival per la presentazione del documentario a lui dedicato, Sly,hato quanto invece fosse stata difficile all'epoca la produzione di, uno dei film più iconici della sua carriera. "Ho scritto solo di ciò che conoscevo. Stavo scrivendo di questo ragazzo con problemi mentali che si dava il caso avesse un sacco di cuore", ha detto, sottolineando come il personaggio fosse intenzionalmente imperfetto. "Volevo scrivere un film su un uomo che dice: 'Non sono affatto un grande, non lo sarò mai. Combatto contro grandi pugili. Ma voglio solo avere l'opportunità di arrivare …

Curiosità: Rocky è un film del 1976 diretto da John G. Avildsen scritto e interpretato da Sylvester Stallone.

40 Years of Stallone voce narrante del documentario in arrivo in streaming

