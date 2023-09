Roche | ok Aifa a primo anticorpo biospecifico per linfoma follicare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - È da oggi disponibile e rimborsato anche in Italia, l'monoclonale bispecifico mosunetuzumab per il trattamento di pazienti adulti affetti dafollicolare (Lf) recidivante o refrattario che sono stati sottoposti ad almeno due terapie sistemiche precedenti. Questa importante approvazione arriva in concomitanza con la Giornata mondiale della consapevolezza sul, celebrata lo scorso 15 settembre. Lo rende noto, azienda biotecnologica che da oltre 20 anni sviluppa farmaci per pazienti affetti da malattie ematologiche maligne e non. L'elevato bisogno clinico - si legge in una nota - è testimoniato dal fatto che per la maggior parte dei pazienti confollicolare recidiva entro cinque anni dal trattamento iniziale e per coloro che hanno ...