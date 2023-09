Ritardi nei Trasporti Scolastici | Pro Loco Interamnia Urbs Chiede Maggiore Tolleranza

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Teramo - Le scuole sono appena ricominciate, ma molti studenti si trovano già conregistrati sul loro registro elettronico. Questo problema era prevedibile, soprattutto a seguito dell'implementazione dell'orario della settimana corta, che ha portato molte scuole ad anticipare l'orario di inizio delle lezioni. Inoltre, alcune aree della città, come ponte San Gabriele e piazza Garibaldi, sono interessate da lavori in corso che ostacolano il regolare flusso del traffico. La Proha sollevato questa problematica in una nota stampa, sottolineando che i mezzi pubblici, così come le auto dei genitori che accompagnano i loro figli a scuola, si trovano spesso bloccati nel traffico congestionato e insostenibile delle 7:45 del mattino. Questo comporta inevitabilmente l'arrivo a scuola con notevoli ...