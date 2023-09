Ritardi e cancellazioni | circolazione dei treni rallentata a causa del sisma di Firenze

(Di lunedì 18 settembre 2023) La linea dell'Alta Velocità tra Bologna eè stata riaperta alle 8 dopo ile i conseguenti accertamenti strutturali. Ancora chiusi i tratti dellaregionale in Toscana e Romagna

SULLA RETE FERROVIARIA Molta paura e apprensione in provincia di Firenze a seguito della scossa di terremoto registrata stamani con epicentro a Marradi, a circa 42 chilometri ...per il traffico ferroviario,in corso verifiche sull'Alta Velocità tra Firenze e Bologna.sulla rete ferroviaria per verifiche di stabilità . Interrotta la linea Pontassieve - Borgo S. Lorenzo da Pontassieve. Interrotta la Firenze - Faenza fino a Vaglia. Deviata l'...

Terremoto Toscana, ritardi e cancellazioni per i treni LA NAZIONE

Terremoto in Mugello: treni cancellati e ritardi, coinvolti regionali ed alta velocità FirenzeToday

“Continueranno i controlli agli edifici e strutture” assicura. Giani ha avvisato poi di “ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria per verifiche di stabilità. Deviata l’alta velocità sulla ...Attivata la Protezione Civile per assistenza alla popolazione. Ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria per verifiche di stabilità. Interrotta la linea Pontassieve - Borgo S. Lorenzo da ...