Rione Ferrovia | aggredito un giovane | sull’accaduto indagano i carabinieri

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLite al, al viale Principe di Napoli nella notte scorsa. Unè statoall’esterno di un bar della zona ed ha riportato ferite e contusioni che i sanitari del vicino Fatebenefratelli hanno diagnosticato guaribile in 8 giorni. L’episodio tutto da chiarire è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri. Sull’episodio sono ora in corso le indagini da parte deidi Benevento che stanno cercando di risalire alle cause della presunta aggressione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

