Rhea Ripley | “Vorrei combattere contro gli uomini | ecco chi”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 settembre 2023)è una delle superstar femminli piu’ in voga del roster della WWE. La sua presenza nel Judgment Day è fondamentale ed il suo status è sempre piu’ intoccabile, tanto che anche grazie al suo fisico, un match “misto” non sarebbe poi cosi scandaloso. Lo ha rivelato proprio in un’intervista dichiarando chi gli piacerebbe affrontare del roster maschile. Le sue parole “Ovviamente sogno tantissimi matchgli, i primi due che mi vengono in mente sono Rey ed Edge. Al primo, padre di Dominik, saprei benissimo come metterlo a suo posto, il secondo è stato il leader originario del Judgment Day, la storia si scriverebbe da se.”