Fratello d'Italia, l'Italia s'è desta! Italia in Formula 1 è soprattutto Ferrari , e il fratello che fa risuonare Mameli dopo quattordici interminabili mesi è Carlos, il bellone e furbastro che in piena corsa s'è messo a giocare a scacchi. Vista la vittoria della Ferrari in questo Mondiale che appartiene ad altri, dunque, non ci resta che cominciare il ...Carlosgli va incontro , i due si salutano calorosamente ma neanche questo gli consente di ... solo ora dopo giorni e solo grazie a un video postato su Twitter emerge questo piccolo...... in simili circostanze e anche sulle recenti questioni che serpeggiano e animano dil'... insieme a un Carlosche sembra meno turbato dalla situazione, dopo il flop in Bahrain . "Spero ...

Retroscena Sainz, la mossa della Ferrari che ha incartato Verstappen Corriere dello Sport

F1, GP Singapore, Sainz dopo il trionfo: "Sì, ho aiutato Norris". La rivelazione di Leclerc sulla strategia Ferrari Virgilio Sport

Dal GP di Monza di Formula 1 emerge sui social un video di Lapo Elkann a cui non viene permesso l'acceso alla pit-lane ...Formula 1, clamoroso Leclerc: contatti con un nuovo team. Ecco che cosa è successo attorno al pilota: preoccupazione generale ...