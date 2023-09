Retroscena Juve - Lazio | Rocchi felice dell' arbitro Maresca ma spunta il caso delle immagini

(Di lunedì 18 settembre 2023) Per la Commissione Arbitri Nazionale (CAN) guidata da Gianluca, l'operato disabato pomeriggio a Torino è stato giudicato - al netto'aspetto disciplinare, rivedibile - molto buono ...

Per la Commissione Arbitri Nazionale (CAN) guidata da Gianluca Rocchi , l'operato di Maresca sabato pomeriggio a Torino è stato giudicato - al netto dell'aspetto disciplinare, rivedibile - molto buono ...Mentre spunta un video in cui si vede Lotito protestare ferocemente con l'arbitro Maresca dopo- Lazio di sabato, il Corriere dello sport rivela come è stata giudicata dall'Aia la prova del fischietto napoletano all'Allianz.Commenta per primo Nel corso dell'ultima estate, Noah Okafor è finito anche nel mirino della Juventus e della Lazio. L'attaccante svizzero ha poi scelto di vestire la maglia del Milan.

Retroscena Juve-Lazio, Rocchi felice dell'arbitro Maresca ma ... Corriere dello Sport

Juve-Lazio, il retroscena di Maresca e le immagini della Lega | Top ... Sportevai.it

Rivelazioni a sorpresa e ulteriori retroscena sull'addio di Bonucci alla Juventus: la decisione finale non sarebbe stata di Allegri ...Come riportato dal Corriere dello Sport, spunta un clamoroso retroscena in casa Lazio. Claudio Lotito, furioso per i tanti episodi arbitrali a sfavore in questo inizio di stagione e prima delle nuove ...