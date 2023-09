Repubblica | De Laurentiis furioso con Garcia e la Squadra Ecco Perché

(Di lunedì 18 settembre 2023) Aurelio Decone Ladopo al scialba prestazione del Napoli a Marassi contro il Genoa. CALCIO NAPOLI. Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, il presidente azzurro Aurelio Deè tutto fuorché contento. Secondo quanto riportato da Antonio Corbo su, il patron partenopeo si sente come se fosse stato messo da parte sia da Rudiche dalla sua stessa. Il Problema: Un Napoli Diverso Il Napoli, che l’anno scorso era unada scudetto, sembra aver perso la sua identità. Con solo 7 punti in 4 partite, il team non è più lo stesso. L’atmosfera all’interno dellaè cambiata, e Deè preoccupato. Tocca a De ...

...De- Aurelio DeEstratti dell'analisi di Antonio Corbo per l'edizione napoletana di. Al Napoli manca l'atmosfera, dicono le voci di dentro. Aurelio Depuò ...Il direttore disi è scomodato per lui con un'intervista di due pagine, trattandolo alla ... Alle riunioni in prefettura Desi comportava come se fosse il padrone di casa. In un ...Per Aurelio De, negli ultimi anni "i film italiani sono molto brutti, mal scritti. Durante i David ho sentito delle affermazioni così vecchi e stantie, come che non bisogna pensare al ...

De Laurentiis spinge Garcia “C'è ancora molto da lavorare” La Repubblica

Frosinone-Napoli, De Laurentiis bestemmia in pubblico davanti a un minore Repubblica TV

Dopo Genoa Napoli scatta la reazione di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro era furibondo sabato sera e teme che non sia ascoltato. Il patron si sente vittima di Rudi Garcia e della squadra c ...Al Napoli manca l’atmosfera, dicono le voci di dentro. Aurelio De Laurentiis può rifare il Napoli. Com’era, e dov’era. Lo descrivono sabato sera furibondo. Si sente vittima di Garcia e della squadra: ...