Renzi scommette tutto sulle Europee e sfida gli altri leader

(Di lunedì 18 settembre 2023) «Il nostro non è un centro che guarda al passato, ma al futuro. Per me il Centro è una grande scommessa e mi ci gioco...». Matteodal palco della festa nazionale di Italia Viva a Santa Severa rilancia il suo nuovo progetto politico in vista delledell'anno prossimo. E «stuzzica» il centrodestra, convinto che «ruberà» voti a Forza Italia per superare la soglia di sbarramento del 4%. «Mi dicono "tu vuoi prenderti i voti di FI". Sì, io penso che un pezzo di Forza Italia lo prendiamo... Quant'è lo 0,2, lo 0,5%, l'1%? Non lo so...». L'ex premier non ha dubbi: «È evidente che FI perde, perde un po' a destra, ovvio, in particolare verso Fratelli d'Italia, più Salvini mette la Le Pen e più i forzisti fanno fatica a votare i sovranisti, e poi perde verso di qua...». L'ex rottamatore è convinto che alcuni azzurri entreranno in Italia Viva: «Sì, ...