Remano contro | Meloni fa i nomi | chi manovra per l' immigrazione di massa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ci sono "forze politiche italiane ed europee" che, "per ragioni ideologiche" o di "calcolo politico",sui migranti. Giorgianel giorno in cui il Consiglio dei ministri vara le nuove norme per il contrasto all'illegale va all'attacco di chi lavora per mantenere tutto com'è. “La volontà della sinistra europea è rendere ineluttabile l'illegale di. In questa medesima direzione va anche la proposta del Partito democratico che abbiamo ascoltato anche in queste ore e che prevede, sostanzialmente, l'accoglienza di chiunque arrivi per poi provare a chiedere la redistribuzione in Europa", afferma il presidente del Consiglio. Nel mirino il Pd di Elly Schlein: "È sempre stata indifendibile la linea italiana di chiedere all'Europa di ...