Registro Titolari Effettivi | in 1 800 al webinar della Camera di Commercio

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si è rivelato un successo al di là di ogni aspettativa – grazie in particolare alla nutrita partecipazione di società bergamasche – ilorganizzato dalladiin ambito regionale per approfondire ildei, dove indicare le informazioni relative allatà effettiva di persone giuridiche e trust. All’iniziativa hanno preso parte circa 1.800 (di cui 240 provenienti dalla provincia di Bergamo) tra aziende, professionisti e associazioni imprenditoriali interessati dalla novità: un numero inatteso dagli organizzatori, al punto che è stato necessario prevedere una diretta streaming su YouTube per rispondere alle richieste arrivate anche da fuori Regione. “Una partecipazione davvero importante, con il territorio orobico che ...

Curiosità: Il registro di protocollo (o semplicemente "il protocollo") è il libro dove vengono registrati progressivamente gli estremi di documenti e atti ricevuti o spediti da un determinato soggetto o ente (pubblico o privato). Questa registrazione, se condotta a norma di legge, ha carattere di pubblica e riconosciuta certezza, cioè "fa fede" in caso di controversia giuridica (validità probatoria).

degli immobili, in numerosi casi, non hanno saputo giustificare gli affitti dal punto di vista fiscale. Altri accertamenti sono in corso per quantificare l'imposta di bollo e di registro.

