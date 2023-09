Red Bull | quello che non ha funzionato | ' A Singapore noi quelli fuori forma'

Episodio, classico "incidente di percorso", o qualcosa in più Il risultato del week end a Singapore , l' arretramento nelle prestazioni sofferto da, fa scalpore . Quella che poteva essere una pista non esattamente tra le più favorevoli per la RB19 si è rivelata una debacle inattesa nella portata. Le prescrizioni in materia di ...È finito un incubo e forse è cominciata un'altra storia per la Ferrari e per i suoi piloti. Carlos Sainz ha vinto il Gran premio di Singapore. Ha spezzato i record di invincibilità dellae ha battuto McLaren e Mercedes. Ha usato la tecnica e l'astuzia, con una strategia un po' folle che si è inventato lì per lì: aiutare il nemico perché diventasse amico. Ha funzionato: negli ...VEDI ANCHE Leclerc in versione stopper: "Sapevo che sarebbe andata così oggi" F1 GP Singapore 2023, Gara: Sainz eroico, la Ferrari spezza il dominio! Vasseur fa festa senza illusioni: "Oggi ...

Il calo della Red Bull a Singapore è stato un'eccezione o l'inizio della crisi Ecco perché diretti interessati e avversari propendono per la prima ipotesi ...Il gran premio di Singapore ha visto la vittoria di Sainz: i voti del GP di Formula 1, da una Red Bull sotto tono a un Alonso abbattuto ...