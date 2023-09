Reazione a Catena | record per i Qua e Là | quarta vittoria

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 settembre 2023) È partita in ritardo questa nuova settimana di. Il palinsesto pomeridiano di Rai 1 del 18 settembre è stato occupato dal tradizionale discorso dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico del Presidente Sergio Mattarella. Una volta terminata la trasmissione, Flavio Insinna ha dato la linea al game show condotto da Marco Liorni. In questa puntata, i Qua e Là hanno dato spettacolo! Non solo con il finale vincente, ma in modo particolare nell'arco de L'Intesa Vincente. Marco, Gianmarco e Pierpaolo hanno messo a segno un loro personalissimo, puntata del 18 settembre 2023: ildei Qua e Là A sfidare i Qua e Là sono stati Andrea, Asia e Pier, soprannominati ‘Gli Irregolari'. Senza indugiare troppo, i giochi sono partiti a tutta birra, ...