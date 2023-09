“Reazione a Catena” | lite in studio | tutti basiti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 18 settembre 2023) News tv., scioccantein: tutto, cos’è successo – Per una buona fetta del pubblico da casa è stato davvero un momento memorabile. Anche perché, chi seguei giorni «» su Rai uno, sa che le discussioni sono più uniche che rare. Difficile vedere concorrenti dare in escandescenza o assistere ad uscite sopra le righe. Forse proprio in virtù di questo la sequenza trasmessa ieri, domenica 17 settembre 2023, non è passata in sordina. Leggi anche: “”, scoppia la bufera sui social: “Una tragedia” Leggi anche: “”, siparietto incon i concorrenti: interviene Marco ...