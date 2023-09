Reazione a catena | la concorrente perde la pazienza e si infuria con la sorella Interviene Marco Liorni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tensione alle stelle all’Intesa Vincente, il gioco diche vede due squadre fronteggiarsi per indovinare il maggior numero di parole nel minor tempo possibile. Nella puntata in onda il 17 settembre su Rai1 il team delle sfidanti composto da tre sorelle ha avuto qualche difficoltà a mettere insieme un buon bottino di parole conquistate. Per questo motivo quasi al termine del gioco le concorrenti hanno deciso di provare il raddoppio, opzione che prevede che la risposta sia formata da almeno due parole. La soluzione da far indovinare a una di loro era “Giulio Cesare“, ma poiché la risposta tardava ad arrivare si è deciso di passare. A quel punto la terzaha sussurrato: “Cesare…” e una delle altre duendo lasi èta: “E allora perché non lo ...