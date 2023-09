Real Sociedad-Inter | streaming gratis e diretta tv Mediaset | Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mercoledì 20 settembre alle ore 21 all'”Estadio Municipal de Anoeta” si disputerà il match, valevole per la prima giornata di(gruppo D). Nel raggruppamento fanno parte anche i portoghesi del Benfica e gli austriaci del Salisburgo, che si sfideranno in contemporanea a Lisbona. C’è un solo precedente in terra spagnola e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Milan-Dinamo Zagabria,LIVE oggi etvJuventus-Maccabi Haifa,...

Inserita nel gruppo D con Benfica, Salisburgo e, la squadra nerazzurra inizierà la sua corsa proprio a San Sebastian. Gli spagnoli vengono da una sconfitta contro ilMadrid che ha ......La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per la prima gara del gruppo D di Champions League e che vedrà l'esordio stagionale dell'Inter impegnata in trasferta in Spagna contro la...Minuto 83,Madrid -è sul 2 - 1 per il team di Ancelotti. Un pallone sonnolento naviga nella terra di nessuno, pochi metri fuori dal lato corto dell'area di rigore: Kepa si avvia con molta calma a ...

Il Real vince in rimonta, è sorpasso al Barça. Inter, occhio a questa Real Sociedad La Gazzetta dello Sport

Real Sociedad-Inter: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico 90min IT

Il morale è a mille per la corazzata Inter, imbattuta e in forma strepitosa, che cerca tre punti in casa della Real Sociedad. Ma contro la squadra di Kubo, che ha impegnato il Real, sarà tutt'altro ...Benjamin Pavard è uno dei giocatori che potrebbero prendere parte tra i titolari alla sfida tra Real Sociedad e Inter. Ne scrive oggi Tuttosport: ...