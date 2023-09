Real Sociedad-Inter | Oliver l’arbitro in Champions League | le designazioni

(Di lunedì 18 settembre 2023)si giocherà mercoledì alle ore 21 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian: l’UEFA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la prima giornata del Gruppo D di2023-2024: ci saràdella federazione inglese. ARBITRO(mercoledì 20 settembre ore 21)– 1ª GIORNATA GRUPPO D Arbitro: Michael(Inghilterra)Assistenti arbitrali: Stuart Burt (Inghilterra) – Daniel Cook (Inghilterra)Quarto ufficiale: Andrew Madley (Inghilterra)Arbitro VAR: Stuart Attwell (Inghilterra)Assistente VAR: Ivan Bebek (Croazia)-News - Ultime notizie e ...

Mercoledì le due italiane giocheranno alle 21: il Napoli fa visita allo Sporting Braga, mentre l'Inter alla. Di seguito il programma completo dei match e le emittenti che le ...Il difensore nel mirino della Premier League: l'Aston Villa sorpassa la Juventus e tenta l'affondo decisivo La Juventus sembra aver trovato la quadra, non solo per quanto riguarda il reparto offensivo ...Liga, ilMadrid trova la vittoria con la: dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, nella ripresa arriva la vittoria IlMadrid vince in rimonta contro la- prossima avversaria di Champions League dell'...

Come si è visto nel derby, il calcio non è una materia esatta come la matematica e la fisica. È un assemblaggio complicato di uomini e caratteri sempre in precario equilibrio ...Mercoledì 20 settembre alle ore 21.00 si terrà la sfida valevole per la prima giornata di Champions League tra Real Sociedad ed Inter. La partita sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma ...