Real Sociedad-Inter | novità in attacco? Può esserci un cambio ? SM

(Di lunedì 18 settembre 2023)sarà la prima gara di questa nuova stagione di Champions League. L’importante appuntamento potrebbe portare con sé qualcheanche in? Simone Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare titolare contro lain Champions League. Il derby contro il Milan ha giustamente richiesto l’impiego di energie in più e per questo motivo qualchetra i titolari ci sarà. Secondo SportMediaset, anche inpotrebbeuna: al fianco di Lautaro Martinez potrebbe infatti partire dal 1? Marko Arnautovic per far rifiatare Marcus Thuram. Il francese ha dato tanto e concedergli qualche minuto di riposo potrebbe fare ...

Inserita nel gruppo D con Benfica, Salisburgo e, la squadra nerazzurra inizierà la sua corsa proprio a San Sebastian. Gli spagnoli vengono da una sconfitta contro ilMadrid che ha ......La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per la prima gara del gruppo D di Champions League e che vedrà l'esordio stagionale dell'Inter impegnata in trasferta in Spagna contro la...Minuto 83,Madrid -è sul 2 - 1 per il team di Ancelotti. Un pallone sonnolento naviga nella terra di nessuno, pochi metri fuori dal lato corto dell'area di rigore: Kepa si avvia con molta calma a ...

Il Real vince in rimonta, è sorpasso al Barça. Inter, occhio a questa Real Sociedad La Gazzetta dello Sport

Real Sociedad-Inter: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico 90min IT

Mercoledì 20 settembre primo impegno per la squadra di Inzaghi in Champions League, diretta su Prime Video dalle ore 19.30 ...Ecco tutti i risultati e le classifiche dei principali campionati europei: il Manchester City non si ferma, rallenta il Bayern Monaco e cade ancora il Paris Saint Germain ContentsEcco tutti i risultat ...