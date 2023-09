Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 settembre | Krejcikova torna in top-10 | guadagna posizioni Errani

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ecco ilWta182023 al termine della settimana che ha visto andare in scena i torneo di San Diego e Osaka. Poche le top-10 impegnate, di conseguenza non ci sono da segnalare molti cambiamenti tra ledi alta classifica.ad essere numero quattro del mondo Jessica Pegula, che sopravanza di un posto Elena Rybakina. Ein top-10 Barboradopo il successo in California: la tennista cecatre posizione ed è la n°10, con Caroline Garcia che invece saluta la top-10. Tra le italiane si segnala il buon balzo in avanti di Sara, che grazie alla finale raggiunta a Bucharestad avvicinare la top-100, mentre si allontana ...