Ranking WTA 18 settembre 2023 | Aryna Sabalenka in vetta | Krejcikova in top-10 Cocciaretto n 1 d’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 settembre 2023) Alcuni scostamenti significativi ci sono nelWTA all’inizio di questa settimana. A guidare la classifica c’è sempre la bielorussa, a precedere la polacca Iga Swiatek e l’americana Coco Gauff. Da registrare, però, il sorpasso della statunitense Jessica Pegula nei confronti della kazaka Elena Rybakina al 4° posto della graduatoria. Nello stesso tempo, grazie all’affermazione nel torneo di San Diego, la ceca Barboraè tornata in top-10, a discapito della francese Carolina Garcia (n.11), che non sta vivendo in generale un periodo di grande splendore dopo i riscontri della stagione passata.WTA Lunedì 181.BLR 9266 2. Iga Swiatek POL 8195 3. Coco Gauff USA 6165 4. ...