Ranking Atp aggiornato a lunedì 18 settembre | tutto inviariato in top-10 e tra i migliori italiani

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ecco ilAtp182023, dopo la Coppa Davis e i tornei challenger della settimana. In una settimana in cui ad alti livelli non si sono assegnati punti utili per la classifica, ovviamente non cambia nulla tra i primi 10 delmondiale. Novak Djokovic guida sempre con un buon margine di vantaggio su Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner resta in sesta posizione. Lorenzo Musetti, Lorenzo Arnaldi e Matteo Arnaldi inseguono e sono sempre in top-50, mentre nelle retrovie guadagna buone posizioni Flavio Cobolli che fa segnare il suo bestalla posizione n°129. Novak Djokovic (Srb) 11795 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8535 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7280 (–) Holger Rune (Den) 4710 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4615 (–) Andrey Rublev (Rus) 4515 ...