(Di lunedì 18 settembre 2023) Poche variazioni nella classifica mondiale del tennis maschile nella settimana dedicata alla Coppa Davis. La fase a gironi delle Finali della massima competizione a squadre si è presa la scena e, di conseguenza, non ci sono stati significativi mutamenti di spartito. Nella top-10 il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono a precedere lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, mentreè stabilmente al n.7 del. Vista la distanza da Holger Rune (n.4), l’altoatesino può avere l’ambizione di raggiungere e superare anche chi lo precede nella stagione indoor che sta per cominciare. A chiudere il gruppo dei migliori dieci c’è il tedesco Alexander Zverev.ATP Lunedì 181 Novak Djokovic (SRB) 11795 2 Carlos Alcaraz (ESP) ...

Bravi davvero i giovani Diallo e Galarneau , al di là delle loro classifiche nel. Ma va fatto un plauso anche a Vasek Pospisil, oramai veterano della nazionale canadese che non si tira ...... bestn.4, Berrettini e Sinner bestn.6, Barazzutti n.7, Fognini n.9), la Svezia ... Ma la stessadovrebbe avere tutto l'interesse " anziché combattere la Davis come hanno tentato di ......questa affermazione (25 punti) Forti, che aveva iniziato la settimana da n.393, avanzerà di una cinquantina di posizioni in classifica mondiale avvicinandosi ulteriormente al proprio best...

Ranking ATP (18 settembre 2023): Jannik Sinner n.7 del mondo, Matteo Arnaldi in top-50 OA Sport

Ranking ATP: Djokovic numero 1 da record, Arnaldi in Top 50 SuperTennis

(OA Sport) Arnaldi, numero 47 del ranking Atp, si è imposto su Borg, figlio del grande Bjorn e numero 334 Atp, in 1 ora e 22 minuti di gioco: due soli set, finiti con il punteggio di 6-4, 6-3. (Il ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Missione compiuta: Matteo Arnaldi vince il primo match della sfida tra Italia e Svezia e gli azzurri staccano il biglietto per le Finals di Coppa Davis in programma a fine novemb ...