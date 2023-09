Ram 1500 TRX - Lunar Edition | prestazioni spaziali

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 settembre 2023) Per i petrolhead europei più accaniti è in arrivo un nuovo gioiello con forme e accento puramente yankee, pronto a saziare la fame di ottani. La "bestia" si chiama RAMTRXed è una serie speciale del pick-up ad altissimedel brand dell'ariete, disponibile anche in Italia: l'abbiamo guidata sulla pista di terra di Maggiora, il tempio italiano del motocross. Oltre ogni limite. La scheda tecnica parla di 702 cavalli e 881 Nm di coppia, sprigionati da un V8 Supercharged Hemi di 6.2 litri. Numeri da supercar per un pick-up ciclopico, almeno per il nostro mercato: il mostro sfiora i 6 metri di lunghezza, è poco più alto di 2, è largo oltre 2,24 metri e arriva a quasi tre tonnellate di peso. E se pensate che le dimensioni siano un limite, eccovi altri numeri: lo 0-100 km/h è coperto in soli 4,5 ...