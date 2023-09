Rainews | il 25 settembre tornano MATTINA 24 | POMERIGGIO 24 | IN UN' ORA e SERA 24

Rai News 24 è un canale televisivo notiziario italiano edito dalla Rai.

Quella specifica sessione d'esame di lingua italiana sarebbe stata fissata per il 17del 2020 non tanto per esigenze legate alle misure anti - Covid19, quanto per consentire ...da, è ...... per la seconda emissione del Btp Valore, che partirà il 2 ottobre, è stato reso noto il premio fedeltà per chi lo tiene fino alla scadenza, 0,5%, mentre il rendimento sarà reso noto il 29. ...

Kiev avanza in Donbass ma rimuove sei viceministri della Difesa, anche Hanna Malyar - Kyrylo Budanov, 'il flusso di armi russe si esaurirà nel 2026' - Kyrylo Budanov, 'il flusso di armi russe si esaurirà nel 2026' RaiNews

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 tra Toscana e Romagna. Scuole chiuse. Danni a Tredozio - Ingv: "Nessuna relazione con le scosse in Campania e Adriatico" - Ingv: "Nessuna relazione con le scosse in Campania e Adriatico" RaiNews

Da lunedì 18 Settembre 2023, Elisa Billato è la nuova responsabile della Tgr del Veneto. E' stata nominata dall'amministratore delegato Roberto Sergio, su proposta del direttore Alessandro Casarin.Interrogato come testimone-chiave in merito al presunto "esame farsa" sostenuto da Luis Suarez per l'ottenimento della cittadinanza italiana, un professore ha dichiarato di aver ricevuto pressioni dag ...