Raid in un istituto agrario a Tor Bella Monaca | mucche massacrate a frecciate e macellate sul posto

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una vera mattanza: letteralmente. Quanto accaduto la notte scorsa all’tecnicoEmilio Sereni di Roma è inqualificabile e inaccettabile. Unmesso in atto da ignoti si è concluso con il massacro di due, una delle quali macellata addirittura sul. La scena che il personale scolastico si è ritrovato di fronte una volta dentro i luoghi dove è avvenuta la razzia. E il racconto della preside della scuola della periferia est della capitale che la descrive, è a dir poco agghiacciante.all’vicino a TordueLe parole della dirigente, affidate all’Ansa, ricostruiscono appieno l’orrore. «Questa mattina abbiamo ...

ROMA - Una mucca uccisa a frecciate e macellata sul posto, un'altra gravemente ferita che sarà abbattuta nelle prossime ore: è il bilancio di unavvenuto la scorsa notte nell'tecnico agrario 'Emilio Sereni' alla periferia est di Roma. A darne notizia è la preside Patrizia Marini . 'Noi - afferma - siamo in una zona al confine ...Nell'utimo, è stata uccisa una mucca razza Limousine e una di razza Marchigiana, allevate ... L'è vigilato da un guardiano notturno, che però in entrambe le occasioni non si è accorto di ...C'è rabbia e commozione nella voce di Patrizia Marini, la preside dell'tecnico agrario 'Emilio Sereni', periferia est di Roma, dove la notte scorsa undi ignoti ha causato la morte di ...

Raid contro istituto agrario a Roma, mucche uccise a frecciate Agenzia ANSA

Raid contro un Istituto agrario vicino a Tor Bella Monaca: mucche uccise a frecciate, poi macellate RaiNews

ROMA - Una mucca uccisa a frecciate e macellata sul posto, un'altra gravemente ferita che sarà abbattuta nelle prossime ore: è il bilancio di un raid avvenut ...Nuovo raid vandalico no vax, questa volta alla scuola "Pio Squadrani", ai Romiti. Il blitz segue quello di venerdì scorso, in occasione della prima campanella, alla primaria "Rodari" di via Ugo La Mal ...