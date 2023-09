Ragazzo ferito a Napoli in una lite tra ragazzi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 14 anni è statocon una coltellata. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in piazza Carlo III, a. Secondo una prima ricostruzione della polizia, c’è stata unatrani. All’improvviso è comparso un coltello ed il 14enne è stato– per fortuna in maniera superficiale – ad un gluteo. Soccorso e portato in ospedale è stato giudicato guaribile in 10 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.