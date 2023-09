Raffa in the Sky | due conversazioni a cura dell’Università Cattolica di Milano

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bergamo. Per la nuova opera “in the Sky” duedel Sacro Cuore diin collaborazione con l’Università di Bergamo. “ella Carrà e la cultura popolare contemporanea” è il tema del primo dei due incontri organizzati dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione col CeRTA (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi Universitàdel Sacro Cuore), diretto da Massimo Scaglioni. Appuntamento quindi nella Sala Musica del Teatro bergamasco martedì 19 settembre alle ore 16.30 (ingresso libero con prenotazione consigliata su www.inthesky.it). Un’occasione da non perdere per approfondire le diverse tematiche sottese al personaggio e alla vicenda sociale ...