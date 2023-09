Quel vegliardo di Woody Allen continua a insegnarci a vivere

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 settembre 2023) C’è stato un momento, venerdì sera, mentre guardavo “Coup de chance” in un cinema che come taluni cinema in Italia era collegato col cinema di Roma in cuipresentava il suo ultimo film, c’è stato un momento in cui ho avuto la netta percezione della curva di crescita avvenuta da quando ho visto il mio primo– “Manhattan”, nel televisore della cucina, una quarantina d’anni fa – a oggi. C’è stato un momento in cui ho guardato la scena della tensione sessuale,la scena ovvia che arriva quando due personaggi che sai da interi quarti d’ora diverranno amanti stanno in effetti per diventarlo, e sono due personaggi francesi scritti da un americano, e quindi hanno cucinato spaghetti alla bolognese (qualunque cosa significhi), e gli spaghetti sono in una ciotola e la salsa in un’altra, ...