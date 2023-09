Quanto poco vale oggi una vita

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 settembre 2023) A Napoli un omicidio via l’altro, ma è ovunque, non solo in quella città «bastarda», che uccidere sembra diventato routine. «Guarda città bastarda, guarda cosa mi hai fatto». Non riesco a togliermi dalle orecchie l’urlo della mamma di Giovanbattista, il giovane musicista ucciso da un 17enne nel centro di Napoli per una lite da nulla. Un diverbio al pub, una discussione nata da un parcheggio, uno scooter o una bustina di maionese. Le voci che si alzano, poi i colpi di pistola. Il nume tutelare del Grillo dice: fai attenzione al moltiplicarsi di episodi di violenza all’ombra del Vesuvio. Basta una piccola ricerca, infatti, per essere travolti: a inizio marzo due morti uccisi in strada nel giro di poche ore tra Pianura e la zona est; il 21 marzo un 19enne ucciso da un coetaneo per una macchia sulla scarpa; il 25 aprile un 19enne ucciso da un colpo di pistola dentro la sua auto a Caivano; ...