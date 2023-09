Quando Mussolini proclamò l’antisemitismo di Stato | ottantacinque anni dal discorso di Trieste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023)fa il fascismo proclamava e realizzavadi, ma ancora se ne elude la sostanza. La scansione avvenne in modo accelerato. Il 15 luglio 1938 fu pubblicato originariamente in forma anonima sul “Giornale d’Italia” il Manifesto degli scienziati razzisti col titolo Il Fascismo e i problemi della razza, noto anche come Manifesto della Razza, che sarebberipubblicato sul primo numero della rivista “La difesa della razza” il 5 agosto 1938 firmato da 10 scienziati. Il 3 agosto 1938, in occasione del censimento indetto dal governo, furono previsti parametri razziali. Il 5 agosto uscì il primo numero della rivista La Difesa della Razza, in copertina un gladio, la nota spada delle legioni romane, che separa un volto ...