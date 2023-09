Qatar | i cinque ex detenuti americani rilasciati dall' Iran atterrano a Doha

Curiosità: La nazionale di calcio del Qatar è la rappresentativa calcistica nazionale del Qatar, posta sotto l'egida della Federazione calcistica del Qatar e affiliata all'AFC.

Un aereo delche trasportava iamericani, insieme a due parenti, e' atterrato all'aeroporto internazionale di Doha poco prima delle 17:40 ora locale (14:40 GMT). 18 settembre 2023dei sette, ovviamente, erano stati ingiustamente detenuti, imprigionati in Iran, alcuni per ... L'accordo annunciato ad agosto prevede il trasferimento su contiiraniani aperti indi circa ...

Qatar, i cinque ex detenuti americani rilasciati dall'Iran atterrano a ... Agenzia ANSA

Usa-Iran: cinque cittadini statunitensi detenuti a Teheran saranno trasferiti in Qatar Agenzia Nova

Di Lyse DoucetCapo corrispondente internazionaledidascalia dell'immagine, Emad Sharqi (2° L), Siamak Namasi (2° R) e Morad Tahbas (R) sono atterrati in ...Sei miliardi di dollari per la vita di cinque americani – Tanto è costato a Joe Biden il rilascio dei suoi connazionali detenuti in Iran, alcuni da quasi dieci anni, con accuse di spionaggio e cospira ...