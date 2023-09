Putignano | trentenne precipitato dal balcone Trasportato al policlinico di Bari

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 18 settembre 2023) Accaduto ieri sera in uno stabile nel centro storico di. Ilera inal primo piano quando, per cause da dettagliare e verosimilmente accidentali, è caduto finendo in strada. Soccorso è statodapprima al locale ospedale poi, in codice rosso, aldi. L'articolodal aldi proviene da Noi Notizie..