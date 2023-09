Pulizia caditoie a Monreale | l’appello prima delle piogge | “Piano di pulizia”

(Di lunedì 18 settembre 2023)– Lae la manutenzionestradali torna ad essere un tema centrale per la città di. A sollevare la questione è l’associazione “Liberi di lavorare” guidata dal presidente Biagio Cigno, che ha inviato una lettera al sindaco Alberto Arcidiacono e agli assessori competenti per chiedere chiarimenti sulle attività dilive.it)

Catania si prepara alle piogge autunnali. Nelle ultime settimane, fanno sapere dal Comune etneo, «sono state incrementate le squadre a lavoro per la pulizia dei tombini e delle caditoie delle strade c ...CATANIA – Nelle ultime settimane sono state incrementate le squadre a lavoro per la pulizia dei tombini e delle caditoie delle strade cittadine. Caditoie intasate da rifiuti di vario genere, col ...